Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії складатимеся з трьох треків - Зеленський

Один з блоків гарантій безпеки - це зброя для армії, він складається з трьох треків: вітчизняне, європейське виробництво та американська зброя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший трек - вітчизняне наше виробництво - дрони, технології, тощо. Другий трек - європейське виробництво, ППО, артилерія, тощо. Третій трек - американська зброя. Американська зброя - це коридор під назвою PURL, через НАТО, як фінансувати", - сказав Зеленський під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, інші гарантій безпеки - це фінансування армії, гарантії безпеки у форматі 5 статті НАТО, а також санкції і російські активи, які може бути використано на відновлення України.