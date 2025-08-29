Авторизация

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії складатимеся з трьох треків - Зеленський

15:52 29.08.2025 |

Політика

 

Один з блоків гарантій безпеки - це зброя для армії, він складається з трьох треків: вітчизняне, європейське виробництво та американська зброя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший трек - вітчизняне наше виробництво - дрони, технології, тощо. Другий трек - європейське виробництво, ППО, артилерія, тощо. Третій трек - американська зброя. Американська зброя - це коридор під назвою PURL, через НАТО, як фінансувати", - сказав Зеленський під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, інші гарантій безпеки - це фінансування армії, гарантії безпеки у форматі 5 статті НАТО, а також санкції і російські активи, які може бути використано на відновлення України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

Бізнес