Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні

Бельгія не виключає можливості відправки своїх військ в Україну, однак спершу треба змусити Росію піти на мирну угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

На запитання про можливу участь Бельгії у так званій "коаліції рішучих" Франкен відповів, що є багато сфер, де країна може допомогти.

"Ми можемо допомогти у багатьох сферах...флот, повітряні сили...ми допоможемо Україні, коли буде досягнуто припинення вогню. І я сподіваюсь, що воно буде досягнуто якнайшвидше, але особисто я скептичний", - сказав він.

На запитання про можливу відправку військ в Україну, міністр відповів: "Щодо розгортання військ - побачимо. Але для Бельгії нічого не виключено... Спочатку ми подивимося, як змусити Росію укласти мирну угоду".

Він також наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії, а також вказав, що "багато пакетів вже на підході".

Франкен також висловився проти відправки бельгійських інструкторів в Україну, щоб навчати там місцевих військових.

"Це складно через безпекову ситуацію. Інструктори - це бельгійські військові, а ризик занадто високий. Тому це складно", - додав він.