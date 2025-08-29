Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні

 

Бельгія не виключає можливості відправки своїх військ в Україну, однак спершу треба змусити Росію піти на мирну угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

На запитання про можливу участь Бельгії у так званій "коаліції рішучих" Франкен відповів, що є багато сфер, де країна може допомогти.

"Ми можемо допомогти у багатьох сферах...флот, повітряні сили...ми допоможемо Україні, коли буде досягнуто припинення вогню. І я сподіваюсь, що воно буде досягнуто якнайшвидше, але особисто я скептичний", - сказав він.

На запитання про можливу відправку військ в Україну, міністр відповів: "Щодо розгортання військ - побачимо. Але для Бельгії нічого не виключено... Спочатку ми подивимося, як змусити Росію укласти мирну угоду".

Він також наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії, а також вказав, що "багато пакетів вже на підході".

Франкен також висловився проти відправки бельгійських інструкторів в Україну, щоб навчати там місцевих військових.

"Це складно через безпекову ситуацію. Інструктори - це бельгійські військові, а ризик занадто високий. Тому це складно", - додав він.
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

Бізнес