Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні
14:36 29.08.2025 |
Бельгія не виключає можливості відправки своїх військ в Україну, однак спершу треба змусити Росію піти на мирну угоду.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.
На запитання про можливу участь Бельгії у так званій "коаліції рішучих" Франкен відповів, що є багато сфер, де країна може допомогти.
"Ми можемо допомогти у багатьох сферах...флот, повітряні сили...ми допоможемо Україні, коли буде досягнуто припинення вогню. І я сподіваюсь, що воно буде досягнуто якнайшвидше, але особисто я скептичний", - сказав він.
На запитання про можливу відправку військ в Україну, міністр відповів: "Щодо розгортання військ - побачимо. Але для Бельгії нічого не виключено... Спочатку ми подивимося, як змусити Росію укласти мирну угоду".
Він також наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії, а також вказав, що "багато пакетів вже на підході".
Франкен також висловився проти відправки бельгійських інструкторів в Україну, щоб навчати там місцевих військових.
"Це складно через безпекову ситуацію. Інструктори - це бельгійські військові, а ризик занадто високий. Тому це складно", - додав він.
