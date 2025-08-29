Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС окреслили, в яких межах братимуть участь у гарантіях безпеки для України
10:48 29.08.2025 |
На рівні Європейського Союзу безпекові гарантії для України будуть надаватися в рамках тренувальної та цивільної місії, що дозволить долучитися до процесів нейтральним державам-членам.
Про це, як передає "Європейська правда", заявила висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені.
Євросоюз долучиться до гарантій безпеки Україні в рамках тренувальної та цивільної місій, а також підтримки оборонно-промислового комплексу України.
"На рівні Європейського Союзу наш внесок у питання безпекових гарантій полягає у навчальній місії, військовій місії, а також у підтримці оборонної промисловості України. Усі ці три елементи доступні й для участі нейтральних країн", - наголосила Каллас.
Вона розповіла, що сьогодні проводяться обговорення, "як змінити мандат усіх цих місій, щоб бути готовими після укладення будь-якої мирної угоди".
"Звісно, кожна держава-член сама вирішує, що вона робить і як саме робить свій внесок у безпекові гарантії. Але від імені Європейського Союзу ми маємо місії: навчальну та цивільну", - уточнила Кая Каллас.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У ЄС окреслили, в яких межах братимуть участь у гарантіях безпеки для України
|ЗМІ: ЄС планує фонд, що спростить передачу майже 200 млрд євро активів РФ для відбудови України
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|Мерц вважає «очевидним», що Зеленський і Путін найближчим часом не зустрінуться
|Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва до ударів по російських НПЗ
Бізнес
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів