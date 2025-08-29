Авторизация

Мерц вважає «очевидним», що Зеленський і Путін найближчим часом не зустрінуться

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично оцінив перспективи саміту між Україною та Росією, проведення якого є частиною "мирних зусиль" Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це Мерц сказав журналістам перед засіданням ради міністрів Франції та Німеччини у резиденції французького президента Брегассон.

За словами Мерца, "очевидно, що зустрічі між президентом Зеленським і Путіним не відбудеться, всупереч домовленостям між президентом Трампом і Путіним".

Президент США Дональд Трамп вважає, що неприязнь очільника Кремля Владіміра Путіна до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

