Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС
15:56 28.08.2025 |
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустрічі із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі, а також з турецьким міністром оборони Яшаром Гюлером.
Як повідомив Умєров у Telegram-каналі, з Гюлером вони обговорили питання двосторонньої оборонної співпраці. Також окремою темою розмови були гарантії безпеки для України, зокрема, у морському просторі.
"Туреччина має ключове значення для стабільності в Чорному морі та є надійним партнером України у цьому вимірі", - написав він.
Також Умєров висловив вдячність за принципову позицію Анкари щодо закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів відповідно до Конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення.
"Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини у соцмережі Х.
ТОП-НОВИНИ
