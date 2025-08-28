Авторизация

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустрічі із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі, а також з турецьким міністром оборони Яшаром Гюлером.

Як повідомив Умєров у Telegram-каналі, з Гюлером вони обговорили питання двосторонньої оборонної співпраці. Також окремою темою розмови були гарантії безпеки для України, зокрема, у морському просторі.

"Туреччина має ключове значення для стабільності в Чорному морі та є надійним партнером України у цьому вимірі", - написав він.

Також Умєров висловив вдячність за принципову позицію Анкари щодо закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів відповідно до Конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення.

"Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини у соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

