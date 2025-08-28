Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

14:44 28.08.2025 |

Політика

Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Українську православну церкву (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій"", - йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості, яке виявило такі ознаки афіліації.

"Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону. У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у зв'язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відомство визнало УПЦ (МП) афілійованою з російською церквою.

Ознайомитися з рішенням можна за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/08/2025.08.27_Nakaz_Afiliyovanist-KM-UPTS.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз'ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заяви, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

