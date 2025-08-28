Авторизация

В Орбана підтвердили, що заборонили в'їзд етнічному угорцю «Мадяру» за удари по «Дружбі»

 

Політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в'їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" - це етнічний угорець Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Балаж Орбан підтвердив це виданню 444, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив у четвер, що його країна забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній напад" на нафтопровід "Дружба" - однак угорський міністр не назвав імені цього командира.

Балаж Орбан підтвердив, що йдеться про Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем України.

Бровді - етнічний угорець, що народився на Закарпатті, та обрав собі відповідний позивний: "Мадяр".

Бровді є засновником підрозділу "Птахи Мадяра", що спеціалізується, зокрема, на застосуванні БпЛА. 3 червня 2025 року він був призначений командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

18 серпня на своїй Facebook-сторінці "Мадяр" підтвердив удар по "Дружбі", написавши, що "нафтопровід відпочиває".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер вкрай жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни Бровді.

Він дорікнув своєму угорському колезі Сійярто, що російський трубопровід для нього важливіший за вбитих українських дітей.

У ніч проти 28 серпня Росія здійснила масований повітряний удар по Києву. 14 людей, серед яких троє дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок атаки.

Уряд Угорщини не засудив цю атаку, хоча президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує на реакцію Будапешта, що неодноразово закликав до миру з Росією.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

