Віцепрезидент США вважає сутичку із Зеленським у Білому домі «корисною»
12:14 28.08.2025
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс вважає, що його сутичка в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським у лютому була "корисною" і допомогла вивести на перший план розбіжності між Вашингтоном і Києвом.
Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".
Венс висловив жаль щодо напруженої зустрічі в лютому, яка шокувала Європу.
"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в Овальному кабінеті? Не обов'язково", - сказав він.
Водночас Венс вважає, що ця ситуація "прояснила деякі реальні питання розбіжностей" між США і Україною.
"Чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні питання розбіжностей між стороною США і стороною України? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу", - наголосив віцепрезидент США.
Також він зазначив, що його розчарування під час сутички в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, яка, за його словами, надала Україні мільярди доларів допомоги "без будь-якої реальної мети, без будь-якої реальної дипломатії".
"Це завжди розчаровувало мене набагато більше, ніж те, що Зеленський просив допомоги у Вашингтоні. Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - сказав він.
Також Венс наголосив, що адміністрація Трампа зараз "досить узгоджена з президентом Зеленським" щодо роботи над мирною угодою.
"Попри деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", - додав представник адміністрації Трампа.
Нагадаємо: 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Тоді суперечка почалася з того, що Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну. На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.
Президент України після скандальної розмови пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир'я з Росією. Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.
18 серпня Зеленський відвідував Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із очільником Кремля Владіміром Путіним.
Трамп під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом з Зеленським сказав, що йому сподобався обраний для зустрічі одяг президента України.
