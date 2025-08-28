Фінансові новини
В уряді Угорщини припустили перегляд позиції щодо членства України в ЄС
08:54 28.08.2025 |
В уряді Угорщини допустили, що можуть переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки".
Про це заявив заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр 27 серпня, повідомляє "Європейська правда".
Мадяр зробив таке припущення після зустрічі з віцепрем'єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.
За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС - "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".
"Віцепрем'єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого - спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", - написав він.
Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою. "Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", - написав угорський посадовець.
Минулого тижня Качка провів першу телефонну розмову з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, присвячену євроінтеграції України.
ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою - без здійснення такого кроку щодо України.
Але напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва.
