Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію та оборонну підтримку
23:27 27.08.2025 |
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденка провела зустріч із данською колегою Метте Фредеріксен під час візиту до Данії - про це вона повідомила 27 серпня.
Свириденко назвала підтримку Копенгагена життєво важливою для зміцнення обороноздатності України.
За її словами, розмова була зосереджена на офіційному запуску переговорів про вступ до Європейського Союзу:
«Україна повністю готова негайно відкрити перші три переговорні кластери та завершити підготовку до всіх інших до кінця цього року. Відкриття цих кластерів слугуватиме не лише процедурним кроком, а й потужним сигналом кожному українцю про те, що наше європейське майбутнє є безпечним та незворотним».
Вона також розповіла Фредріксен про результати переговорів у Вашингтоні. Свириденко наголосила, що позиція України залишається незмінною: «жодних територіальних поступок, жодних компромісів щодо суверенітету та жодних обмежень нашого права захищати себе».
За її словами, голова данського уряду «підтвердила непохитну підтримку Данією» України на шляху до Європейського Союзу і її ширшої архітектури безпеки.
«Ми обговорили зразкову модель оборонної допомоги Данії, яка поєднує державне фінансування, міжнародні внески та прямі закупівлі з українського оборонного сектору. Такий підхід забезпечує прозорий та ефективний засіб зміцнення безпеки України та слугує цінним планом для майбутніх гарантій, які захистять не лише Україну, а й безпеку Європи в цілому», - додала вона.
Данський уряд наразі не коментував розмову публічно.
27 серпня Юлія Свириденко почала робочий візит до Данії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію та оборонну підтримку
|Єрмак і Умєров обговорили шляхи досягнення миру з міністром оборони Саудівської Аравії
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної послом у США
|Уряд дозволив депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках