Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної послом у США

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної на посаду посла у США.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне - реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона - домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері», - написав Зеленський.

Глава держави додав, що наразі на розгляді дві українські пропозиції: угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у липні 2025 року стало відомо про звільнення з посади посла України у США Оксани Маркарової. Пізніше Зеленський повідомляв, що на її місце призначать Ольгу Стефанішину.

У відеозверненні президент подякував Маркаровій за її роботу на посаді посла та повідомив, що запропонував їй «і надалі бути в команді - працювати заради України».

Що відомо про Ольгу Стефанішину?

Ольга Стефанішина обіймала посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції.

Раніше розслідувачі hromadske з'ясували, що в жовтні 2022-го мама Стефанішиної, Надія Кравець, стала власницею трикімнатної квартири в ЖК «Львівська площа» в Києві. За квартиру площею близько 100 м² вона заплатила 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі.

Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Крім того, hromadske дізналося, що міністерка користується цією квартирою. Більше про це читайте в матеріалі «Мама, хата, кримінал».

Пізніше в інтерв'ю Bihus.Info Стефанішина розповіла, що її батьки інвестували у квартиру в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тисяч гривень, тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову, пояснила посадовиця.

Крім того, Стефанішина наголосила, що задекларує квартиру з 1 січня 2026 року.