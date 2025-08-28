Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної послом у США

 

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної на посаду посла у США.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне - реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона - домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері», - написав Зеленський.

Глава держави додав, що наразі на розгляді дві українські пропозиції: угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у липні 2025 року стало відомо про звільнення з посади посла України у США Оксани Маркарової. Пізніше Зеленський повідомляв, що на її місце призначать Ольгу Стефанішину.

У відеозверненні президент подякував Маркаровій за її роботу на посаді посла та повідомив, що запропонував їй «і надалі бути в команді - працювати заради України».

Що відомо про Ольгу Стефанішину?

Ольга Стефанішина обіймала посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції.

Раніше розслідувачі hromadske з'ясували, що в жовтні 2022-го мама Стефанішиної, Надія Кравець, стала власницею трикімнатної квартири в ЖК «Львівська площа» в Києві. За квартиру площею близько 100 м² вона заплатила 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі.

Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Крім того, hromadske дізналося, що міністерка користується цією квартирою. Більше про це читайте в матеріалі «Мама, хата, кримінал».

Пізніше в інтерв'ю Bihus.Info Стефанішина розповіла, що її батьки інвестували у квартиру в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тисяч гривень, тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову, пояснила посадовиця.

Крім того, Стефанішина наголосила, що задекларує квартиру з 1 січня 2026 року.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес