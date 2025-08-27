Фінансові новини
27.08.25
- 19:25
- RSS
- мапа сайту
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Арістотель
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
Кабінет Міністрів України 27 серпня дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати - щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - написала Свириденко.
Прем'єрка додала, що уряд прагне, аби жінки-депутати «залишалися активними й продовжували розвивати свої громади».
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив, що депутати місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради не отримують заробітної плати.
Тому законодавство не забороняє їм працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Такі депутатки, згідно зі змінами, можуть перетинати кордон.
«Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету - то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження», - додав Клименко.
Нагадаємо, напередодні уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
