Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд дозволив депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон

17:25 27.08.2025 |

Політика, Україна

 

Кабінет Міністрів України 27 серпня дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати - щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - написала Свириденко.

Прем'єрка додала, що уряд прагне, аби жінки-депутати «залишалися активними й продовжували розвивати свої громади».

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив, що депутати місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради не отримують заробітної плати.

Тому законодавство не забороняє їм працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Такі депутатки, згідно зі змінами, можуть перетинати кордон.

«Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету - то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження», - додав Клименко.

Нагадаємо, напередодні уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес