27.08.25
19:25
- RSS
- мапа сайту
Свириденко почала перший закордонний візит на посаді голови уряду – до Данії
16:33 27.08.2025
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розпочала робочий візит до Данії - про це вона повідомила 27 серпня.
Вона зазначила, що в її програмі - зустрічі з головою данського уряду Метте Фредеріксен, міністром промисловості, бізнесу та фінансів Мортеном Бьодсковим та представниками данських і міжнародних компаній.
«Перший закордонний візит у новій ролі саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС. Очікуємо, що відкриття перших переговорних кластерів стане нашим спільним досягненням. Напередодні важливих переговорів з ЄС у вересні важливо максимально ефективно використати час для ухвалення всіх рішень», - заявила Свириденко.
Вона подякувала Данії за послідовну та принципову підтримку України. Зокрема, за словами голови уряду, під час першої офіційної зустрічі Бьодсков оголосив про намір Данії внести щонайменше 500 мільйонів данських крон (близько 66,9 мільйона євро) до Фонду для України на проєкти з відбудови.
Загалом, підсумувала Свириденко, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Копенгагена близько 9 мільярдів євро військової допомоги та 907 мільйонів євро цивільних внесків від данського уряду й народу.
На початку серпня стало відомо, що Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п'яти мільярдів норвезьких крон (близько 486 мільйонів доларів) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.
