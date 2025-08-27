Авторизация

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

 

Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив з президентом України Володимиром Зеленським подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні.

"Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія. План потужної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру; Росія просто виграє час. Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", - написав Стубб у соцмережі Х.

За його словами, Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

