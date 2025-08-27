Фінансові новини
План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії
12:19 27.08.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив з президентом України Володимиром Зеленським подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні.
"Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія. План потужної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру; Росія просто виграє час. Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", - написав Стубб у соцмережі Х.
За його словами, Фінляндія разом з партнерами продовжуватиме працювати над досягненням справедливого та міцного миру в Україні.
