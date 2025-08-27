Віткофф цього тижня зустрінеться в Нью-Йорку з представниками України

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Віткоффа, цього тижня він зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал", - сказав він, додавши, що "ми щодня спілкуємося з росіянами".

Віткофф висловив віру у те, що вдасться провести двосторонній саміт за участі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

"Я думаю, що ми можемо побачити двосторонню зустріч. Моя думка полягає в тому, що президент (США) буде потрібен за столом переговорів, щоб укласти угоду. Путін, президент Путін на саміті на Алясці, що ця війна ніколи б не відбулася, якби президент (Трамп) був на посаді", - сказав представник Трампа.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.