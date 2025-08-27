Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віткофф цього тижня зустрінеться в Нью-Йорку з представниками України

 

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Віткоффа, цього тижня він зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал", - сказав він, додавши, що "ми щодня спілкуємося з росіянами".

Віткофф висловив віру у те, що вдасться провести двосторонній саміт за участі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

"Я думаю, що ми можемо побачити двосторонню зустріч. Моя думка полягає в тому, що президент (США) буде потрібен за столом переговорів, щоб укласти угоду. Путін, президент Путін на саміті на Алясці, що ця війна ніколи б не відбулася, якби президент (Трамп) був на посаді", - сказав представник Трампа.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0193  0,06 0,15 41,5813  0,02 0,05
EUR 47,8780  0,03 0,06 48,5000  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,09 0,23 41,3800  0,08 0,19
EUR 48,1800  0,32 0,66 48,2100  0,32 0,67

