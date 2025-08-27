Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф цього тижня зустрінеться в Нью-Йорку з представниками України
09:00 27.08.2025 |
Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".
За словами Віткоффа, цього тижня він зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.
"Я зустрічаюся з українцями цього тижня, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал", - сказав він, додавши, що "ми щодня спілкуємося з росіянами".
Віткофф висловив віру у те, що вдасться провести двосторонній саміт за участі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.
"Я думаю, що ми можемо побачити двосторонню зустріч. Моя думка полягає в тому, що президент (США) буде потрібен за столом переговорів, щоб укласти угоду. Путін, президент Путін на саміті на Алясці, що ця війна ніколи б не відбулася, якби президент (Трамп) був на посаді", - сказав представник Трампа.
25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.
Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські чиновники задекларували криптоактивів на сотні мільйонів гривень
|Чеські волонтери передали в Україну Black Hawk, на який збирали гроші
|Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року
|Віткофф цього тижня зустрінеться в Нью-Йорку з представниками України
|Трамп відкинув заяви РФ про нелегітимність Зеленського
|Кос зустрілась з очільниками НАБУ і САП та підтримала їхню роботу
Бізнес
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell