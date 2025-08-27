Трамп відкинув заяви РФ про нелегітимність Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія займається "позерством", коли висловлюється про нібито нелегітимне перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, і такі слова не варто сприймати серйозно.

Про це він сказав у вівторок, 26 серпня, розмовляючи з журналістами у Білому домі.

Трамп: Не має значення, що кажуть росіяни

Одна з журналісток запитала, чи повідомила РФ Трампа про свою думку щодо легітимності Зеленського. Журналістка згадала слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що прозвучали кількома днями раніше, про те, що Росія не вважає Зеленського легітимним підписантом можливої ​​угоди про мир.

"Не має значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі стають у позу. Все це - нісенітниця, окей? Всі позерствують", - відповів Трамп.

Президент США запитав свого спеціального представника Стіва Віткоффа, який також був у залі, що той думає з цього приводу. "Я згоден з вами, сер", - відповів Віткофф.

Трамп пригрозив Росії "економічною війною"

Трамп знову заявив, що хоче якнайшвидшого припинення війни Росії проти України, оскільки на ній щотижня продовжують помирати "тисячі людей". Про можливі засоби тиску на РФ він сказав, що це могла би бути "не світова війна, а економічна війна". "І це буде погано для Росії. Але я цього не хотів би", - додав він.

Після цього Трамп додав, що "Зеленський - також не зовсім невинний, для танго потрібні двоє", але одразу ж зазначив, що зараз має хороші стосунки з українським колегою, оскільки США перестали надавати Україні зброю безкоштовно.

РФ продовжує ухилятися від зустрічі Путіна та Зеленського

Після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці та візиту європейських лідерів до Білого дому Трамп заявив, що розпочалась підготовка особистої зустрічі президентів Росії та України. Однак РФ досі це офіційно не підтвердила, обмежившись заявою про згоду "підвищити рівень" переговорів. Кремль не став прямо відмовлятися від зустрічі Путіна та Зеленського, але дав зрозуміти, що не налаштований на її проведення у найближчому майбутньому.

Трамп на тлі цього заявив 22 серпня, що протягом двох тижнів ухвалить "дуже важливе рішення". Однак він визнав, що може як запровадити санкції чи мита, так і "нічого не зробити".