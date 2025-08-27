Фінансові новини
Кос зустрілась з очільниками НАБУ і САП та підтримала їхню роботу
23:57 26.08.2025 |
Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос у вівторок зустрілась із керівництвом антикорупційної інфраструктури України, яке перебуває у Брюсселі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Кос написала на Х.
Розповідаючи про зустріч з директором НАБУ Семеном Кривоносом і очільником САП Олександром Клименком, єврокомісарка сказала, що "їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відбудови".
"Ще раз заявляю про свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - додала Кос.
"Європейська правда" раніше дізналась, що керівники НАБУ і САП цього тижня перебувають у Брюсселі, де проводять зустрічі з європейськими посадовцями.
Серед іншого, Семен Кривонос і Олександр Клименко зустрілись із міністром-делегатом Франції у справах Європи Бенжаменом Аддадом.
Як повідомляла "Європейська правда", 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.
Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.
31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.
