Люксембург не буде відправляти війська в Україну, однак готовий долучитися до підтримки міжнародних сил у сфері супутникового зв'язку, заявив міністр закордонних справ країни Ксав'є Беттель.

"Ми маємо дуже маленьку армію, у нас менше ніж 1000 людей, і, якщо бути дуже відвертим, це могло б бути символічно - сказати, що ми когось відправили, але наразі мій уряд більше підтримує не "чоботи на землі", а "чоботи в космосі". Тому що якщо будуть військові дії і присутність європейських чи міжнародних сил, чи "коаліції бажаючих", їм також будуть потрібні телекомунікації, і через супутники Люксембург може забезпечити супутниковий зв'язок", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.

Міністр також додав, що країна готова надіслати своїх спеціалістів зі зв'язку у разі необхідності.

Беттель також підкреслив важливість допомоги у гуманітарному розмінуванні.

"Я також міністр гуманітарної допомоги. І я вирішив, що це для мене одна з найважливіших речей. Тож це - матеріали, але також навчання людей, як проводити розмінування. Ваша країна, мені шкода це казати, я був у Камбоджі та у В'єтнамі. Вони досі страждають через 40 років від мін, які було закладено. І я не хочу, щоб ваша країна мала жертв ще протягом наступних 40 чи 50 років через міни, закладені ворогом. І це одне з найбільших зусиль, але ми могли б говорити про військову допомогу, про гуманітарну допомогу, і так далі", - зазначив він.