Зеленський назвав країни, з якими буде доступне множинне громадянство

23:10 26.08.2025 |

Політика, Україна

 

Президент України Володимир Зеленський назвав держави, з якими запровадять процедури для отримання множинного громадянства.

Про це він заявив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

Зеленський сказав, що такими країнами стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

За його словами, найближчим часом уряд ухвалить необхідні для цього нормативні акти.

Раніше президент заявляв, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії.

Закон про множинне громадянство

Ще у 2021 році президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду п'ять законопроєктів щодо множинного громадянства. Проте всі вони були лише зареєстровані у Верховній Раді та не розглядалися в залі парламенту.

18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. А 15 липня Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Серед іншого, документ передбачає автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем, а також набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

