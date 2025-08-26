У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення

У Європейській комісії нагадали, що рішення про відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС мають прийняти всі 27 держав-членів, але Україна має продовжувати реформи, незалежно від цього процесу.

Про це у вівторок, 26 серпня, заявила журналістам головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія заохочує Україну продовжувати реформи, незалежно від того, коли буде відкритий перший перемовний кластер в процесі вступу до ЄС.

"Відкриття кластерів вимагає одностайності всіх держав-членів. І саме тому ми продовжуємо працювати з Україною, заохочуючи їх робити реформи, які вони здійснювали, незалежно від відкриття кластерів, тому що ця робота окупиться", - наголосила Піньо.

Вона додала, що Єврокомісія працює з усіма державами-членами, "щоб упевнитися, що швидше раніше, ніж пізніше, ми зможемо перейти також до формального відкриття кластерів".