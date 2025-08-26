Авторизация

У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення

 

У Європейській комісії нагадали, що рішення про відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС мають прийняти всі 27 держав-членів, але Україна має продовжувати реформи, незалежно від цього процесу.

Про це у вівторок, 26 серпня, заявила журналістам головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія заохочує Україну продовжувати реформи, незалежно від того, коли буде відкритий перший перемовний кластер в процесі вступу до ЄС.

"Відкриття кластерів вимагає одностайності всіх держав-членів. І саме тому ми продовжуємо працювати з Україною, заохочуючи їх робити реформи, які вони здійснювали, незалежно від відкриття кластерів, тому що ця робота окупиться", - наголосила Піньо.

Вона додала, що Єврокомісія працює з усіма державами-членами, "щоб упевнитися, що швидше раніше, ніж пізніше, ми зможемо перейти також до формального відкриття кластерів".
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

