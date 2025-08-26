Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламентська мережа «United for Ukraine» закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

Парламентська мережа «United for Ukraine» закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

 

Делегація світової парламентської мережі "United for Ukraine" ("United4Ukraine") закликала Європейський Союз відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС на початку вересня.

"Делегація світової парламентської мережі "United4Ukraine"... оприлюднила заяву на підтримку України та українського народу... У документі депутати... порушили питання євроінтеграції України. Вони закликали відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС вже на початку вересня. Далі - продовжити роботу, щоб до кінця цього року Україна виконала всі умови та розпочала переговори про членство, а до 1 січня 2030 року - стала повноправним членом ЄС", - повідомив комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції України до ЄС на своїй вебсторінці у вівторок.

Парламентарі мережі "United4Ukraine" також закликали держави-члени НАТО підтвердити дорожню карту членства України в Північноатлантичному Альянсі з чіткими часовими рамками та підкреслили, що держави-члени НАТО мають суттєво збільшити оборонні витрати й стратегічно інвестувати в посилення України.

Підписанти заяви вважають, що парламенти усього світу мають терміново ухвалювати резолюції із твердженням, що окуповані Росією території України ніколи не можуть бути визнані ні де-юре, ні де-факто, і що не можна приймати жодних обмежень суверенітету України, її внутрішньої чи зовнішньої політики, включно з її правом обирати альянси.

Парламентарі також закликали українську владу зміцнювати національну політику згуртованості й демократії, підтримувати політичний і медійний плюралізм, конструктивний діалог та демократичні принципи.

Як повідомлялось, делегація парламентської мережі "United4Ukraine" у складі членів комітетів у закордонних справах, оборони та з європейських питань парламентів країн ЄС та НАТО, представників Європейського парламенту та Ради Європи відвідала Київ 24-25 серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес