Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнесмен Сергій Тищенко уклав із САП угоду про визнання винуватості

14:19 26.08.2025 |

Політика

 

Бізнесмен Сергій Тищенко 14 серпня уклав зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою угоду про визнання винуватості, повідомляється в судовому реєстрі. Як вказує Центр протидії корупції, у вівторок, 26 серпня, її почали розглядати в Вищому антикорупційному суді.

"Засідання відбувається у закритому режимі з міркувань безпеки та для збереження таємниці слідства. За даними прокурора, один із підозрюваних і його захисники намагаються впливати на інших фігурантів, зокрема і на Тищенка", - розповіли в ЦПК.

Тищенко разом із колишнім нардепом Сергієм Пашинським обвинувачується у привласненні у 2014-2015 роках заарештованих "нафтопродуктів Курченка".

Йдеться про 97 000 тонн нафтопродуктів групи СЄПЕК Сергія Курченка, які заарештували після Революції Гідності на Одеському НПЗ, Одеській нафтоперевалці та нафтобазі у Василькові.

За версією НАБУ, Тищенко і Пашинський домоглися передання нафтопродуктів державному підприємству "Укртранснафтопродукт", яке де-факто існувало лише на папері. У підприємства було всього дві нафтобази в Кременчуці й Лубнах, а весь трудовий колектив, по суті, складався з охоронців цих нафтобаз, зарплати яким платили, продаючи брухт.

Потім Укртранснафтопродукт продав нафтопродукти за заниженими цінами компанії "УкрОйлПродукт", але навіть ці гроші були виведені на інші підконтрольні Тищенку підприємства.

Трансакції здійснювалися у Фортуна-Банку, яким Тищенко володів через свою матір. Після його банкрутства 160 млн грн Укртранснафтопродукту потрапили до сьомої черги задоволення вимог кредиторів і не були повернені.

Сергій Тищенко - бенефіціар групи компаній "Фактор". У рішенні суду його називають головою наглядової ради Коростенського заводу хімічного машинобудування (ПрАТ "Хіммаш"). Інший відомий актив - кондитерська фабрика "Житомирські ласощі".

Йому інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 (співучасть у злочині), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес