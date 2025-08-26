Бізнесмен Сергій Тищенко уклав із САП угоду про визнання винуватості

Бізнесмен Сергій Тищенко 14 серпня уклав зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою угоду про визнання винуватості, повідомляється в судовому реєстрі. Як вказує Центр протидії корупції, у вівторок, 26 серпня, її почали розглядати в Вищому антикорупційному суді.

"Засідання відбувається у закритому режимі з міркувань безпеки та для збереження таємниці слідства. За даними прокурора, один із підозрюваних і його захисники намагаються впливати на інших фігурантів, зокрема і на Тищенка", - розповіли в ЦПК.

Тищенко разом із колишнім нардепом Сергієм Пашинським обвинувачується у привласненні у 2014-2015 роках заарештованих "нафтопродуктів Курченка".

Йдеться про 97 000 тонн нафтопродуктів групи СЄПЕК Сергія Курченка, які заарештували після Революції Гідності на Одеському НПЗ, Одеській нафтоперевалці та нафтобазі у Василькові.

За версією НАБУ, Тищенко і Пашинський домоглися передання нафтопродуктів державному підприємству "Укртранснафтопродукт", яке де-факто існувало лише на папері. У підприємства було всього дві нафтобази в Кременчуці й Лубнах, а весь трудовий колектив, по суті, складався з охоронців цих нафтобаз, зарплати яким платили, продаючи брухт.

Потім Укртранснафтопродукт продав нафтопродукти за заниженими цінами компанії "УкрОйлПродукт", але навіть ці гроші були виведені на інші підконтрольні Тищенку підприємства.

Трансакції здійснювалися у Фортуна-Банку, яким Тищенко володів через свою матір. Після його банкрутства 160 млн грн Укртранснафтопродукту потрапили до сьомої черги задоволення вимог кредиторів і не були повернені.

Сергій Тищенко - бенефіціар групи компаній "Фактор". У рішенні суду його називають головою наглядової ради Коростенського заводу хімічного машинобудування (ПрАТ "Хіммаш"). Інший відомий актив - кондитерська фабрика "Житомирські ласощі".

Йому інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 (співучасть у злочині), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.