Черговий «Рамштайн» пройде в Лондоні у вересні – Міноборони Німеччини

Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Лондоні 9 вересня, повідомив речник Міністерства оборони Німеччини у коментарі Суспільному.

За його словами, засідання проведуть у «фізичному форматі», але порядок денний поки не розголошують через консультації щодо нього.

Контактна група координує військову допомогу Україні від близько 50 країн світу.

Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії відбулося в липні в онлайн форматі.

Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Британія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0231  0,00 0,01 41,6169  0,06 0,14
EUR 47,8938  0,03 0,07 48,6381  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

