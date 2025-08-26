Черговий «Рамштайн» пройде в Лондоні у вересні – Міноборони Німеччини

Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Лондоні 9 вересня, повідомив речник Міністерства оборони Німеччини у коментарі Суспільному.

За його словами, засідання проведуть у «фізичному форматі», але порядок денний поки не розголошують через консультації щодо нього.

Контактна група координує військову допомогу Україні від близько 50 країн світу.

Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії відбулося в липні в онлайн форматі.

Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.