НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо обговорив з європейськими главами МЗС спільні кроки для зупинення війни

 

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни, заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготт.

За словами Пігготта, у телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Сторони "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0231  0,00 0,01 41,6169  0,06 0,14
EUR 47,8938  0,03 0,07 48,6381  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

