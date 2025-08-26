Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До суду скерували справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів

17:23 25.08.2025 |

Політика

 

До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт щодо експосадовців Міністерства оборони та представників приватного товариства. Їм закидають заволодіння 1,3 млрд гривень держкоштів, призначених на закупівлі снарядів.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.

За даними слідства, службовці Міноборони разом із представниками ТОВ у серпні 2022 року уклали держконтракт на закупівлю гуртової партії озброєння - 100 тисяч мінометних пострілів.

За цим контрактом Міноборони перерахувало на рахунок ТОВ попередню оплату на понад 1,34 мільярда гривень. Проте постачальник прострочив контракт, а необхідне озброєння до ЗСУ так і не надійшло.

За даними слідства, отримані кошти фігуранти частково перерахували на рахунок іноземного підприємства, а іншу частину - на рахунки, не пов'язані з виконанням договору.

Серед фігурантів:

* колишній та (тоді) чинний керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

* очільник та комерційний директор ТОВ «Львівський арсенал»;

* їхній спільник - представник іноземної компанії.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. За цією статтею загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт щодо п'яти підозрюваних скеровано до суду для розгляду справи по суті. Представника іноземної компанії, який переховується від органів слідства, оголошено в міжнародний розшук.

Минулого року Міноборони повідомляли, що підозрюваний експосадовець міністерства спробував втекти з України, однак його затримали на пункті перетину кордону. Джерело hromadske у правоохоронних органах казало, що тоді затримали Олександра Лієва.

Під час досудового розслідування правоохоронці наклали арешт на кошти розміром 818 мільйонів гривень, що перебували на банківських рахунках товариства.

Детальніше про те, як Міністерство оборони України витратило мільярди гривень на провальні контракти із закупівлі боєприпасів, - у розслідуванні hromadske.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес