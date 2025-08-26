Фінансові новини
- 26.08.25
- 03:39
- RSS
- мапа сайту
Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня
14:15 25.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ щодо миру.
"І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частиною тих людей", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві у понеділок.
Президент також зазначив, що "впродовж тижня буде багато роботи".
За його словами, вчора були контакти голови Офісу президента Андрія Єрмака з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга у День Незалежності України долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС "Групи семи" (G7). Крім того, Зеленський повідомив, що "сьогодні в нас є розмова нашого військового керівництва з партнерами". Також у середу буде зустріч national security advisers (радники з питань національної безпеки).
"І мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Думаю, що для деталей ще потрібен час. Ще треба працювати. І після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони чи готові рускіє (на зустріч - ІФ-У) і на яку конфігурацію. Чи готові рускіє на конфігурацію, яка була запропонована Америкою, і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - наголосив президент.
