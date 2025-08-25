Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, який перебуває у Києві.

"Радий зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником США з питань України. Ніхто, як ми в Україні, не хоче миру більше. Однак не за будь-яких умов. Ваша місія дуже складна, проте й надзвичайно важлива. На кону - мир, безпека і стабільність не лише в Україні, а й у Європі та світі", - написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Під час розмови сторони обговорили шляхи досягнення миру, безпекові гарантії та роль міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії.

Зустріч відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною та США, зокрема в контексті нових ініціатив щодо припинення війни та посилення оборонної співпраці.