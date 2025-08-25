Авторизация

Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом

12:01 25.08.2025

Політика

 

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, який перебуває у Києві.

"Радий зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником США з питань України. Ніхто, як ми в Україні, не хоче миру більше. Однак не за будь-яких умов. Ваша місія дуже складна, проте й надзвичайно важлива. На кону - мир, безпека і стабільність не лише в Україні, а й у Європі та світі", - написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Під час розмови сторони обговорили шляхи досягнення миру, безпекові гарантії та роль міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії.

Зустріч відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною та США, зокрема в контексті нових ініціатив щодо припинення війни та посилення оборонної співпраці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

