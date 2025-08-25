Авторизация

Україна вироблятиме далекобійні безпілотники спільно з Литвою

 

Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідний Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне.

"Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - сказав Денис Шмигаль.

У Міноборони акцентували, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. За словами міністра, це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів.

Під час зустрічі очільники оборонних відомств зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

У кінці липня головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що у країні планують розгорнути українську акустичну систему виявлення дронів. За його словами, "цього року є початок - виділено гроші на придбання". До кінця року буде проведено тестування та випробування.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Литва
 

