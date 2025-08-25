Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс вважає, що росіяни вперше пішли на «значні поступки» США у питанні війни

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC, передає "Європейська правда".

"Я думаю, що росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за 3 з половиною роки цього конфлікту. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни", - сказав Венс.

За його словами, повної згоди ще нема, інакше війна була б закінчена, але "ми сумлінно беремо участь у цьому дипломатичному процесі, ми намагаємося домовитися з росіянами та українцями, наскільки це можливо".

"Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися - це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це, звичайно, було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека", - зазначив Венс.

Водночас він визнав, що в питанні території поступок з російської сторони немає.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

