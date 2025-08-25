Венс вважає, що росіяни вперше пішли на «значні поступки» США у питанні війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC, передає "Європейська правда".

"Я думаю, що росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за 3 з половиною роки цього конфлікту. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни", - сказав Венс.

За його словами, повної згоди ще нема, інакше війна була б закінчена, але "ми сумлінно беремо участь у цьому дипломатичному процесі, ми намагаємося домовитися з росіянами та українцями, наскільки це можливо".

"Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися - це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це, звичайно, було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека", - зазначив Венс.

Водночас він визнав, що в питанні території поступок з російської сторони немає.