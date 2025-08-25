Авторизация

Лавров: Росія визнає Зеленського «де-факто главою» України

 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, що Росія таки визнає Зеленського як лідера і готова з ним зустрічатися. Відповідну заяву глава МЗС РФ зробив у інтерв'ю американському телеканалу NBC News, оприлюдненому у неділю, 24 серпня.

За словами Лаврова, Росія визнає Зеленського "де-факто главою режиму" і готова з ним зустрітися "в цій якості", утім згідно з конституцією України Зеленський не є наразі легітимним президентом. Лавров також вказав на важливість легітимності осіб, які ставитимуть свої підписи під можливою мирною угодою між двома країнами.

"Президент Путін готовий до зустрічі з Зеленським, якщо буде готовий план саміту", - наголосив Лавров.

Москва готова до прямих перемовин з Києвом

У розмові з ведучою телеканалу Лавров запевнив, що у телефонній розмові між президентами РФ і США - Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, Путін запевнив Трампа, що РФ готова до подальших прямих перемовин з Києвом, що розпочалися раніше в Стамбулі. При цьому російський міністр заявив, що переговори і надалі проводитимуться в Стамбулі.

Також, за словами Лаврова, саме Росія запропонувала підвищити рівень делегацій, щоб обговорити питання, які необхідно буде згодом довести до Путіна і Зеленського.

Крім того, говорячи про гарантії безпеки для України, Лавров наголосив, що Україна має бути позаблоковою й без'ядерною. Також на тлі цього, глава МЗС РФ знову згадав про безпекові загрози для Росії, котрі буцім ігноруються Заходом і Україною, особливо щодо можливого вступу України в НАТО.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

