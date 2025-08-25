Фінансові новини
Лавров: Росія визнає Зеленського «де-факто главою» України
09:50 25.08.2025 |
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, що Росія таки визнає Зеленського як лідера і готова з ним зустрічатися. Відповідну заяву глава МЗС РФ зробив у інтерв'ю американському телеканалу NBC News, оприлюдненому у неділю, 24 серпня.
За словами Лаврова, Росія визнає Зеленського "де-факто главою режиму" і готова з ним зустрітися "в цій якості", утім згідно з конституцією України Зеленський не є наразі легітимним президентом. Лавров також вказав на важливість легітимності осіб, які ставитимуть свої підписи під можливою мирною угодою між двома країнами.
"Президент Путін готовий до зустрічі з Зеленським, якщо буде готовий план саміту", - наголосив Лавров.
Москва готова до прямих перемовин з Києвом
У розмові з ведучою телеканалу Лавров запевнив, що у телефонній розмові між президентами РФ і США - Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, Путін запевнив Трампа, що РФ готова до подальших прямих перемовин з Києвом, що розпочалися раніше в Стамбулі. При цьому російський міністр заявив, що переговори і надалі проводитимуться в Стамбулі.
Також, за словами Лаврова, саме Росія запропонувала підвищити рівень делегацій, щоб обговорити питання, які необхідно буде згодом довести до Путіна і Зеленського.
Крім того, говорячи про гарантії безпеки для України, Лавров наголосив, що Україна має бути позаблоковою й без'ядерною. Також на тлі цього, глава МЗС РФ знову згадав про безпекові загрози для Росії, котрі буцім ігноруються Заходом і Україною, особливо щодо можливого вступу України в НАТО.
