Пекін готовий направити миротворців в Україну - ЗМІ
09:43 25.08.2025 |
Китай висловив готовність направити своїх військових в Україну в рамках миротворчої місії за умови, що вона діятиме на основі мандату ООН, повідомила газета Welt am Sonntag у суботу, 23 серпня, посилаючись на неназваних дипломатів ЄС, які цитують джерела в урядових колах КНР.
Раніше, у березні 2025 року, офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь спростовував подібні плани, заявивши, що відповідні повідомлення ЗМІ "не відповідають дійсності".
У Брюсселі ініціатива Китаю викликала буцімто неоднозначну реакцію. "Залучення до миротворчої місії країн Глобального Півдня, таких як Китай, могло б посилити підтримку плану розміщення міжнародних військових в Україні для контролю за дотриманням умов перемир'я", - зазначають у публікації. Проте високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності висловив побоювання щодо такого рішення. "Існує також небезпека, що Китай насамперед займатиметься в Україні шпигунством і в разі конфлікту замість дотримання нейтралітету займе чітко проросійську позицію", - зауважив співрозмовник.
Більшість країн ЄС з різних причин не поспішають підтримувати ідею підправляти миротворчі сили під мандатом ООН, хоча, наприклад, Італія наголошує, що готова направити свої війська лише за наявності такого мандату. Президент України Володимир Зеленський виступив проти залучення китайських миротворців.
"Нам потрібні гарантії безпеки лише від країн, готових нам допомогти", - резюмував він. Welt am Sonntag нагадує, що "від початку війни в Україні Пекін підтримує Москву через закупівлі нафти на мільярди доларів, а також постачання електронних компонентів для виробництва високоточної зброї".
