Туреччина також розглядає потенційну відправку своїх військових до України в рамках гарантій безпеки – посол Джелял

 

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заявляє, що Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря, до того ж розглядає питання відправки військових до України в рамках гарантій безпеки.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він, додав, до Анкара також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

За словам посла, турецька сторона - "одна з тих трохи більше 10 країн, які вже розглядають потенційну відправку своїх військових до України як стабілізуючий фактор, як фактор надання гарантій щодо неповторення агресії Росії у разі заключення мирної угоди".

Джелял також вважає, що Туреччина й досі "залишається одним з найкращих майданчиків для переговорів на рівні делегацій, на рівні лідерів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

