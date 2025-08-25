Фінансові новини
25.08.25
11:05
Туреччина також розглядає потенційну відправку своїх військових до України в рамках гарантій безпеки – посол Джелял
09:36 25.08.2025 |
Посол України в Туреччині Наріман Джелял заявляє, що Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря, до того ж розглядає питання відправки військових до України в рамках гарантій безпеки.
"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він, додав, до Анкара також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.
За словам посла, турецька сторона - "одна з тих трохи більше 10 країн, які вже розглядають потенційну відправку своїх військових до України як стабілізуючий фактор, як фактор надання гарантій щодо неповторення агресії Росії у разі заключення мирної угоди".
Джелял також вважає, що Туреччина й досі "залишається одним з найкращих майданчиків для переговорів на рівні делегацій, на рівні лідерів".
