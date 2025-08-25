Фінансові новини
25.08.25
11:05
RSS
мапа сайту
Британія оголосила про продовження підготовки українських військових до кінця 2026 року
09:29 25.08.2025 |
У День Незалежності України Велика Британія оголосила про продовження провідної тренувальної програми для Збройних сил України Interflex щонайменше до кінця 2026 року, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Повідомляється, що наразі за цією програмою понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання на британській землі, причому Велика Британія очолює 13 інших країн, які надають підтримку програмі INTERFLEX, разом з базовим курсом піхоти зараз проводяться два додаткові курси: один навчає солдатів командувати на рівні командира взводу та відділення, а інший - це курс підготовки інструкторів.
Британський міністр оборони Джон Гілі зазначив, що Лондон продовжуватиме посилювати підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра.
«Оскільки боротьба за мир продовжується, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру», - заявив він.
Велика Британія залишається повністю відданою забезпеченню справедливого та міцного миру в Україні та співпрацює з ключовими союзниками на підтримку цих зусиль, саме тому цього року на військову підтримку України витрачається 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, що є найбільшою сумою, наданою на сьогодні.
Коаліція бажаючих, очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани щодо багатонаціональних військових сил, які можуть бути розгорнуті в Україні для надання підтримки у разі укладення мирної угоди. У кількох зустрічах з планування протягом останніх місяців взяли участь понад 200 військових стратегів та представники близько 30 країн.
Програма Interflex, започаткована у 2022 році, передбачає підготовку переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж кількох тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги.
