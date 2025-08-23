Фінансові новини
- |
- 23.08.25
- |
- 01:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін
23:55 22.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп має за два тижні вирішити план своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни та стверджує, що впевнений у своїх діях.
Відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні в п'ятницю, скільки часу він дасть Володимиру Путіну, Трамп сказав: "Пару тижнів, і ми це вирішимо".
Щодо участі у перемовинах на вищому рівні він відзначив, що "для танго потрібні двоє". "Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ви повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні. Але побачимо. Тим часом люди продовжують вмирати", - сказав президент США.
"Якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, я подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити", - наголосив Трамп.
За його словами, він має намір прийняти "дуже важливе рішення". "І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба", - сказав президент США, вчергове додавши, що ця війна ніколи б не почалася у часи його президентства.
Він відзначив, що "протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким чином все піде", не уточнивши, чи планує в принципі щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні. "Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я йду. Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду", - сказав Трамп.
Як повідомлялося, Трамп має намір провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським тільки після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів.
Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке - ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін
|Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті
|Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», відкидає звинувачення та відмовився від екстрадиції
|Партнери Barristers надали коментарі стосовно ув’язнених на прифронтових територіях
|РФ підтвердила, що Путін не збирається зустрічатись із Зеленським найближчим часом
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Американський фонд Nova Ukraine очолила колишня топменеджерка USAID
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT