Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Президент США Дональд Трамп має за два тижні вирішити план своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни та стверджує, що впевнений у своїх діях.

Відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні в п'ятницю, скільки часу він дасть Володимиру Путіну, Трамп сказав: "Пару тижнів, і ми це вирішимо".

Щодо участі у перемовинах на вищому рівні він відзначив, що "для танго потрібні двоє". "Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ви повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні. Але побачимо. Тим часом люди продовжують вмирати", - сказав президент США.

"Якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, я подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити", - наголосив Трамп.

За його словами, він має намір прийняти "дуже важливе рішення". "І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба", - сказав президент США, вчергове додавши, що ця війна ніколи б не почалася у часи його президентства.

Він відзначив, що "протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким чином все піде", не уточнивши, чи планує в принципі щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні. "Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я йду. Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп має намір провести тристоронню зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським тільки після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів.

Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке - ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".