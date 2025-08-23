Авторизация

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

 

Президент США Дональд Трамп стверджує, що висловив невдоволення під час розмови з Володимиром Путіним ракетним ударом РФ по заводу американської компанії FLEX в місті Мукачево Закарпатської області.

На запитання журналіста, чи розмовляв він з Путіним про американський завод в Україні, по якому вдарила РФ, Трамп відповів: "Я сказав йому, що мене це не влаштовує".

Як повідомлялося, російські окупанти завдали вночі удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві. Місто вперше опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення. Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя. Загалом повідомлялося про 23 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні лишилися шестеро громадян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удар по заводу свідомо, як по американській власності. Голова держави зазначив, що підприємство, яке зазнало удару, виробляє побутову електротехніку, "нічого воєнного". Він також заявив, що Володимир Путін зараз намагається уникнути зустрічі з ним, як передумови подальшої тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, та намагається продовжити війну.

Втім про розмову лідерів США та РФ цими днями не повідомлялось.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

