РФ підтвердила, що Путін не збирається зустрічатись із Зеленським найближчим часом
17:11 22.08.2025 |
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NBC News.
Лавров підтвердив, що наразі зустріч Зеленського й Путіна "не запланована".
"Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готова програма саміту. А цей порядок денний зовсім не готовий", - додав він.
Глава російського МЗС зазначив, що після зустрічі з лідером РФ на Алясці Дональд Трамп "запропонував кілька позицій, які ми поділяємо, і щодо деяких з них ми домовилися про певну гнучкість".
Водночас Лавров стверджує, що Україна відмовилась від цих позицій - "зокрема відмови від членства в НАТО та обговорення територіальних питань".
"Зеленський відмовився від усього. Він навіть відмовився скасувати законодавство, що забороняє російську мову. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка вдає із себе лідера?" - підсумував він.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія станом на сьогодні не хоче закінчувати війну та робить все, аби відтермінувати її завершення і не допустити нових санкцій США.
За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
