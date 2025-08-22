Авторизация

РФ підтвердила, що Путін не збирається зустрічатись із Зеленським найближчим часом

 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NBC News.

Лавров підтвердив, що наразі зустріч Зеленського й Путіна "не запланована".

"Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готова програма саміту. А цей порядок денний зовсім не готовий", - додав він.

Глава російського МЗС зазначив, що після зустрічі з лідером РФ на Алясці Дональд Трамп "запропонував кілька позицій, які ми поділяємо, і щодо деяких з них ми домовилися про певну гнучкість".

Водночас Лавров стверджує, що Україна відмовилась від цих позицій - "зокрема відмови від членства в НАТО та обговорення територіальних питань".

"Зеленський відмовився від усього. Він навіть відмовився скасувати законодавство, що забороняє російську мову. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка вдає із себе лідера?" - підсумував він.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія станом на сьогодні не хоче закінчувати війну та робить все, аби відтермінувати її завершення і не допустити нових санкцій США.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

