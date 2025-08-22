Авторизация

Американський фонд Nova Ukraine очолила колишня топменеджерка USAID

 

Колишня заступниця глави Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) посол Ерін Маккі призначена генеральною директоркою американського благодійного фонду Nova Ukraine, яка надає допомогу людям, постраждалим від війни РФ в Україні.

Про це повідомили Укрінформу в четвер у фонді.

«Посол Маккі керувала найбільшою гуманітарною операцією в історії USAID, спрямувавши величезну допомогу Україні та регіону. Вона також провела значний час в Україні під час війни, що дало їй можливість на власні очі дізнатися про потреби країни», - зауважили у фонді.

При цьому уточнюється, що Маккі оперувала понад $30 мільярдами підтримки, виділеної для України, а також сусідніх країн.

За словами співзасновника Nova Ukraine Ніка Білгородського, великий досвід посла Маккі в управлінні масштабними гуманітарними операціями, а також її глибоке розуміння України, «роблять її ідеальним лідером» для управління організацією.

Сама Ерін Маккі підкреслила, що вважає Nova Ukraine рідкісним поєднанням народної пристрасті та професійної досконалості.

«Моя мета - допомогти перетворити цю кризу на каталізатор міцного партнерства між Україною й Америкою», - підкреслила очільниця фонду.

Як повідомлялося, фонд Nova Ukraine базується в Сполучених Штатах та зосереджується на забезпеченні допомоги й гуманітарних послуг українцям, які потерпають від російської війни. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну організація спрямувала понад $130 мільйонів на підтримку цивільного населення, медичних працівників, рятувальників та переміщених сімей по всій Україні.
