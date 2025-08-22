Трамп: Упродовж двох тижнів ми дізнаємося, чи є можливість установити мир в Україні

Президент США Дональд Трампа заявив, що упродовж наступних двох тижнів стане відомо, чи можливо встановити мир в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Тодду Старнсу.

«Десь за два тижні ми точно знатимемо. Після цього, можливо, змінимо підхід, але побачимо. Але скоро ми дізнаємося», - сказав Трамп.

Зазначимо, що в липні Трамп пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. Тоді ж він оголосив про відправлення американської зброї до України, яку куплять європейські країни.

Згодом президент США скоротив цей термін до 10-12 днів. Однак після того як дедлайн закінчився, жодних тарифів чи санкцій не було введено.

Після того Трамп зустрівся із путіним на Алясці, а згодом - прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що путін висловив готовність до зустрічі з українським лідером, тоді як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів. Медіа писали, що місцем проведення може стати Будапешт в Угорщині, а подальший тристоронній саміт за участі США можуть організувати в іншому європейському місті.