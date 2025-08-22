Авторизация

Американська торговельна палата очікує реакції Трампа після удару Росії по заводу в Мукачеві

 

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер заявив, що бізнес-спільнота очікує на реакцію президента США Дональда Трампа після російського удару по американському заводу у Мукачеві на Закарпатті.

«Нам зараз дуже важливо донести до Білого дому, до президента Трампа, що це удар по американському бізнесу. Це одна з найбільших американських інвестицій взагалі в західній Україні», - сказав Гундер у коментарі Радіо Свобода.

Він наголосив, що завдяки оперативним діям керівництва підприємства вдалося врятувати життя понад 600 працівників нічної зміни. Жертв немає, хоча пошкодження заводу є «дуже суттєвими».

«Ще тиждень не пройшов, відколи відбувся саміт на Алясці. На початку тижня відбулася зустріч у Білому домі з президентом Зеленським, з європейськими лідерами. І це відбувається, коли ми говоримо про наближення до миру, до припинення вогню. А тут по цивільному бізнесу американському б'ють», - підкреслив він у коментарі в програмі «Свобода Live».

Андрій Гундер додав, що завод у Мукачеві розташований «за Карпатами» і вважався «найбезпечнішим місцем» у регіоні. За його словами, понад 53% компаній - членів Американської торговельної палати в Україні - вже постраждали від російських атак під час повномасштабної війни.

Уночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, один «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

Відомо про щонайменше одного загиблого у Львові, в кількох областях є поранені. Зокрема, у Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Відомо про 19 постраждалих.

У ДСНС повідомили, що площа пожежі в Мукачеві складає близько семи тисяч кв. м. Жителів Мукачівського й Ужгородського районів просять зачинити вікна й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.
За матеріалами: Радіо Свобода
