Reuters: Військові США та Європи підготували варіанти гарантій безпеки для України

Військові керівники США та низки європейських держав обговорили варіанти гарантій безпеки для України за участі військової сили.

Про це пише Reuters із посиланням на військових США.

Тепер підготовлені варіанти представлять на розгляд радникам із національної безпеки кожної країни, яка бере участь в обговоренні.

Очікується, що американським і європейським планувальникам знадобиться час, щоб визначити доцільність запропонованих сценаріїв і те, наскільки вони прийнятні для росії.

Reuters зазначає, що в обговоренні, яке тривало з 19 до 21 серпня у Вашингтоні, брали участь начальники штабів оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України.

За інформацією джерел Reuters, розглядався варіант направлення до України європейських військ під керівництвом США. А втім, 21 серпня міністр закордонних справ росії Сергій Лавров відкинув ідею розгортання військ із країн НАТО в Україні.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що приблизно 10 країн готові направити війська до України як гарантію безпеки.

Що передувало?

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня глава рф володимир путін погодився, що Україна має отримати «надійні гарантії безпеки». За його словами, йдеться, зокрема, про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Після цього «коаліція охочих» запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.

Водночас поки залишається незрозумілим характер підтримки з боку США. У Білому домі казали, що Вашингтон, «безумовно, може допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки». Сам Трамп наголошував, що США не відправлятимуть своїх військових, однак він не виключив допомогу з «повітряними перевезеннями» для союзників.