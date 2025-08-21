Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: Військові США та Європи підготували варіанти гарантій безпеки для України
23:22 21.08.2025 |
Військові керівники США та низки європейських держав обговорили варіанти гарантій безпеки для України за участі військової сили.
Про це пише Reuters із посиланням на військових США.
Тепер підготовлені варіанти представлять на розгляд радникам із національної безпеки кожної країни, яка бере участь в обговоренні.
Очікується, що американським і європейським планувальникам знадобиться час, щоб визначити доцільність запропонованих сценаріїв і те, наскільки вони прийнятні для росії.
Reuters зазначає, що в обговоренні, яке тривало з 19 до 21 серпня у Вашингтоні, брали участь начальники штабів оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України.
За інформацією джерел Reuters, розглядався варіант направлення до України європейських військ під керівництвом США. А втім, 21 серпня міністр закордонних справ росії Сергій Лавров відкинув ідею розгортання військ із країн НАТО в Україні.
Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що приблизно 10 країн готові направити війська до України як гарантію безпеки.
Що передувало?
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня глава рф володимир путін погодився, що Україна має отримати «надійні гарантії безпеки». За його словами, йдеться, зокрема, про захист за аналогом статті 5 НАТО.
Після цього «коаліція охочих» запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.
Водночас поки залишається незрозумілим характер підтримки з боку США. У Білому домі казали, що Вашингтон, «безумовно, може допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки». Сам Трамп наголошував, що США не відправлятимуть своїх військових, однак він не виключив допомогу з «повітряними перевезеннями» для союзників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Американська торговельна палата очікує реакції Трампа після удару Росії по заводу в Мукачеві
|Reuters: Військові США та Європи підготували варіанти гарантій безпеки для України
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Оксану Кривенко у справі «Роттердам+»
|Шмигаль обговорив створення спільних підприємств із делегацією виробника зброї KNDS Deutschland
|ЄК: вступ України в ЄС обговорювався на зустрічі з Трампом
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна