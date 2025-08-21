Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сплив строк давності: Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Оксану Кривенко у справі «Роттердам+»

18:26 21.08.2025

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання ексголови Нацкомісії з держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко та звільнив її від відповідальності у так званій справі "Роттердам+" через сплив строків давності.

Таке рішення ухвалила суддя ВАКС Тетяна Литвинко, вона закрила провадження щодо Кривенко, а цивільний позов до ексголови НКРЕКП залишила без розгляду, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Оксані Кривенко інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Оскільки строк давності за цим злочином становить 5 років, а події відбувалися у 2018-2019 роках, то він уже сплив, пояснили у ЦПК.

За даними ЕП, Міністерство енергетики просуває кандидатуру ексголови НКРЕКП Оксани Кривенко на посаду голови "Оператора ГТС", але для цього вона мала позбутися статусу обвинуваченої у кримінальній справі "Роттердам+". Саме через це відбір штучно затягується вже не один місяць, писало видання.

Загалом, у справі залишилось 11 обвинувачених, серед них - колишні топпосадовці енергохолдингу ДТЕК та НКРЕКП. Їх обвинувачують у незаконному застосуванні формули "Роттердам+" для ціноутворення на вугілля для українських ТЕС, через що держава зазнала понад 38 млрд грн збитків.

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи, у тому числі - ексголові НКРЕКП Оксані Кривенко.

Нагадаємо, що "Роттердам+" - назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

Бізнес