Україна, Європа та США обговорили «військові варіанти» підтримки мирних переговорів

 

Очільники генеральних штабів України, США та європейських країн протягом 19-20 серпня обговорили військові плани, повʼязані з нинішніми зусиллями активізувати мирні переговори.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.

За словами Голстеда, 19-20 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", - додав він.

За словами речника Об'єднаного комітету начальників штабів, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".

На віртуальній зустрічі напередодні керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.

Раніше цього тижня лідери держав "коаліції рішучих" домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

