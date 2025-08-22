Україна, Європа та США обговорили «військові варіанти» підтримки мирних переговорів

Очільники генеральних штабів України, США та європейських країн протягом 19-20 серпня обговорили військові плани, повʼязані з нинішніми зусиллями активізувати мирні переговори.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.

За словами Голстеда, 19-20 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", - додав він.

За словами речника Об'єднаного комітету начальників штабів, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".

На віртуальній зустрічі напередодні керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.

Раніше цього тижня лідери держав "коаліції рішучих" домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.