ЄК: вступ України в ЄС обговорювався на зустрічі з Трампом

ЄК: вступ України в ЄС обговорювався на зустрічі з Трампом
 

Тема вступу України до Європейського Союзу порушувалася в контексті безпекових гарантій під час переговорів у Вашингтоні між українським президентом Володимиром Зеленським, американським Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Це підтвердила заступниця речниці Європейської Комісії Аріанна Подеста на брифінгу в Брюсселі у четвер, 21 серпня.

"Європейські лідери справді обговорювали можливості розширення з президентом Трампом і президентом Зеленським нещодавно у Вашингтоні, та наголосили на важливості процесу приєднання для України в контексті дискусій щодо гарантій безпеки, які наразі тривають", - повідомила вона.

Водночас Подеста уникла відповіді на запитання, чи справді під час переговорів європейські лідери та Зеленський просили Трампа вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той не блокував переговори про вступ України в ЄС. Так само представниця Єврокомісії не підтвердила інформацію про те, що Трамп телефонував з цією метою Орбану. "Це питання - до президента Трампа та прем'єра Орбана, а не до мене", - зазначила вона.

Єврокомісія: позиція щодо переговорів про вступ України в ЄС - "надзвичайно чітка"

"Передусім лише Україна як суверенна держава має вирішити, чи хоче вона продовжувати шлях до вступу. А потім держави-члени Євросоюзу повинні встановити, чи виконані всі кроки, необхідні для розширення", - нагадала Подеста.

За її словами, Єврокомісія вже оприлюднила свою пропозицію відкрити для України перший переговорний кластер "Основи". "На нашу думку, важливо, щоб держави-члени найближчим часом підтримали це. І ми продовжимо взаємодіяти з ними з цього питання", - запевнила вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, США
 

