Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

Народні депутати не змогли ухвалити постанову про відсторонення своєї колеги, Марʼяни Безуглої, від пленарних засідань.

Про це повідомили Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосував загалом 141 парламентар, чого було недостатньо для ухвалення.

Депутати заявили, що рішення було провалене через позицію партії «Слуга Народу»: лише 74 парламентарі цієї політсили проголосували за, стільки ж - не голосували, також по 10 «слуг» віддали голоси проти та утрималися.

За що хотіли відсторони Безуглу?

Железняк заявляв, що подав постанову про відсторонення Безуглої через «системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку». Комітет підтримав її лише з третього разу.

Депутатка Олександра Устінова зазначала, що «першочерговим приводом для цього стало те, як [Безугла] облила брудом світлішу людину - Ярослава Рущишина».

Нагадаємо, депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині. Тоді Безугла заявила, що він «нічим особливим не відзначився» в парламенті і його «шкода, але не більше, ніж наших захисників на фронті».

Устінова зазначила, що Безуглу просили просто перепросити перед покійним депутатом і його родиною з трибуни Верховної Ради.

Коли Безугла взяла слово на засіданні 20 серпня, вона заявила: «Передусім я хочу перепросити, якщо, згадуючи про смерть, завдала додаткового болю тим, хто втратив найдорожчих. Я багато разів писала про смерть, маючи одну мету - показати реальність війни. А коли йдеться про політиків, недостатньо казати, що він був просто хорошою людиною. Ми маємо право та обов'язок оцінювати державника за його справами. Бо якщо за 6 років його роботи ніхто не може назвати конкретних політичних досягнень, це привід замислитися, чим нині взагалі є український парламент. [...] Хороша людина - не професія».

Устінова заявила, що саме після того, як Безугла «з трибуни Верховної Ради вчергове облила [Рущишина] лайном», регламентний комітет підтримав її відсторонення.