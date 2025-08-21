Авторизация

Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить

 

Вікторія Калімбет / BBC News

Президент України Володимир Зеленський назвав можливі місця зустрічі з Володимиром Путіним. Серед них - країни Європи та Туреччина. Про це Зеленський розповів у розмові з журналістами у Києві.

"Ми вважаємо, що справедливо - і на цьому наголошували європейці - щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія - ми погоджуємося", - сказав Зеленський пресі.

За його словами, Київ розглядає також Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

"Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов - це також проактивні дії української сторони", - заявив Зеленський.

Щодо зустрічі в Москві - яку, за даними медіа, запропонував у понеділок Володимир Путін - Зеленський висловився коротко та категорично.

"Зустрічі в Москві не може бути", - сказав він.

Президент України прокоментував також можливість проведення саміту у Будапешті, який напередодні видання Politico назвало першим вибором Білого дому.

"Мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", - ствердив президент.

Він також додав, що попросив Дональда Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.

У відповідь президент США, пообіцяв, що його команда "буде над цим працювати". У ЗМІ США вже були повідомлення, що Трамп телефонував Орбану і намагався з'ясувати, чому той блокує рух України в ЄС.

