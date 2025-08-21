Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
12:53 21.08.2025 |
Вікторія Калімбет / BBC News
Президент України Володимир Зеленський назвав можливі місця зустрічі з Володимиром Путіним. Серед них - країни Європи та Туреччина. Про це Зеленський розповів у розмові з журналістами у Києві.
"Ми вважаємо, що справедливо - і на цьому наголошували європейці - щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія - ми погоджуємося", - сказав Зеленський пресі.
За його словами, Київ розглядає також Туреччину як майданчик для проведення переговорів.
"Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов - це також проактивні дії української сторони", - заявив Зеленський.
Щодо зустрічі в Москві - яку, за даними медіа, запропонував у понеділок Володимир Путін - Зеленський висловився коротко та категорично.
"Зустрічі в Москві не може бути", - сказав він.
Президент України прокоментував також можливість проведення саміту у Будапешті, який напередодні видання Politico назвало першим вибором Білого дому.
"Мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", - ствердив президент.
Він також додав, що попросив Дональда Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу.
У відповідь президент США, пообіцяв, що його команда "буде над цим працювати". У ЗМІ США вже були повідомлення, що Трамп телефонував Орбану і намагався з'ясувати, чому той блокує рух України в ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Народні депутати підтримали ключові законопроєкти про Defence City
|Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту
|Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
|Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
|Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно
|Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський
|Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна