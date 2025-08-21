Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
12:49 21.08.2025 |
Координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині наших зустрічей, після розмови президента Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з росіянами буде складатись з Рубіо, Віткоффа і Венса. Мова про координацію наших домовленостей", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.
Він додав, що Вашингтоні був швидкий діалог між секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також Віткоффом і Рубіо.
"Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, - щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", - наголосив глава Української держави.
Він додав, що за кілька днів було проведено кілька відеозвʼязків, лідери терміново за добу змінили свої плани та зібрались у Вашингтоні виключно заради України.
"Це свідчить, що ми побудували такі відносини з Європою, таку підтримку України, і ніколи такого не було, як зараз ми досягли з Європою для України", - резюмував Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Народні депутати підтримали ключові законопроєкти про Defence City
|Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту
|Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
|Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
|Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно
|Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський
|Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна