21.08.25
14:05
- RSS
- мапа сайту
Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно
12:44 21.08.2025
КНР надала допомогу РФ, відкривши їх свій ринок дронів, а також була серед підписантів Будапештського меморандуму і не зробили нічого, коли був окупований Крим, тому Україні не потрібні гаранти її безпеки, які їй не допомогли, коли вона цього потребувала, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Чому не Китай у гарантіях? По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.
"Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого", - додав голова Української держави.
Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові їй допомогти.
Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Народні депутати підтримали ключові законопроєкти про Defence City
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту
Зеленський: зустрічі з Путіним в Москві не буде, Будапешт теж не підходить
Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський
Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно
Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський
Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну
Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна