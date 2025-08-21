Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

Точна кількість країн, які готові ввести війська в рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми не знаємо, скільки країн готові до "boots on the ground". Ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Він зауважив, що хтось може надати протиповітряну оборону, або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості, а хтось буде готовий тільки до фінансування, оскільки має нейтралітет або інший статус у своїй Конституції.

"Важливо, що є ці країни, серед яких і Японія, і Австралія, що вони присутні і вони готові. Ми не знаємо, на що саме вони будуть готові, але важливо, що вони є. Трішки часу - і буде приблизне розуміння. Всі ці країни важливі", - наголосив президент.

Водночас, він зауважив, що головний військовий контингент - це українці. "Українській армії потрібна зброя і заробітна плата. І якщо буде така кількість країн, про яку я кажу, то, можливо, тоді забезпечать Україну фінансовою підтримкою і зброєю. Це дуже немало", - пояснив Зеленський.