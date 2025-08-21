Фінансові новини
Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну
12:41 21.08.2025 |
Більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну, усе це необхідно координувати зі США, а також розробити деякі спільні правила ведення бойових дій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у інтерв'ю для італійської газети Corriera della sera.
"Я можу підтвердити, що більше трьох країн готові надіслати солдатів, але я не хочу конкретно називати їх, хоча деякі з тих, що ви згадали, є серед них. Все це потрібно координувати зі Сполученими Штатами, щоб зберегти єдність нашого фронту та розробити деякі спільні правила ведення бойових дій. Звичайно, на нашій території будуть війська союзників", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання, чи Німеччина, Велика Британія та Франція вже готові надіслати війська в Україну.
Він зауважив, що українські командування вивчають чисельність іноземних контингентів, необхідних для охорони кордону. Потрібно розробити характер мандата контигентів, умови використання, прерогативи та обмеження місії.
"Трамп сказав нам, що США братимуть участь у наших гарантіях безпеки, і зараз ми визначаємо конкретні аспекти цього зобов'язання. З сьогоднішньої ночі відновлюються контакти між нашими генералами та Пентагоном", - додав керівник ОП.
