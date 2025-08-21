Авторизация

У росії дрони вдарили по черговому нафтопереробному заводу

 

Російські регіони в ніч проти 21 серпня масовано атакували дрони. Серед постраждалих обʼєктів - Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Про це повідомили місцева влада та Telegram-канали.

Міністерство оборони рф відзвітувало, що протягом ночі засоби протиповітряної оборони перехопили 49 безпілотників. Найбільше - 27 дронів - збили над територією Ростовської області. Решту - над Воронезькою, Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Орловською, Курською, Тульською областями, а також над акваторією Чорного моря та тимчасово окупованим Кримом.

У Новошахтинську Ростовської області на одному з промислових підприємств сталася пожежа, казав очільник регіону Юрій Слюсарь.

Як пише Telegram-канал Astra, йдеться про нафтопереробний завод. Місцеві почули над містом близько п'яти вибухів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв відзвітував про пошкодження обʼєкта енергетики. Минулося без постраждалих.

Там без світла залишилися кілька сіл, а 19 поїздів затримувалися «у зв'язку з подією на ділянці Россош - Сохранівка» після атаки БпЛА.

Крім того, жителі окупованого Севастополя повідомляли про вибухи та пожежу. Однак окупаційний «губернатор» Михайло Развожаєв заявив про навчання на території військової частини - Чорноморський флот тренувався зі службами екстреного реагування.

У коментарях у місцевих пабліках користувачі повідомили, що «їх тримають за дурнів», пише Astra.

А от місцевий ресурс «Крымский ветер» вказує з посиланням на підписників, що це був приліт по військовій частині. Два потужних вибухи пролунали в районі аеродрому «Південний» на півострові Херсонес, потужні пожежі зафіксували супутники NASA FIRMS.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

